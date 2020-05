Curso disponibiliza aulas gratuitas e dicas para a redação do Enem

O curso Poliedro disponibilizou aulas gratuitas de redação para o Enem 2020 (Exame Nacional do Ensino Médio). Os vídeos estão disponíveis no canal do Youtube e podem ser acessados a qualquer hora.

Ao todo, são 13 aulas ministradas por professores da instituição, que abordam as principais competências exigidas para um bom desempenho na redação do exame. Entre os temas explorados estão: compreensão de texto, desenvolvimento do tema, estrutura do texto, proposta de intervenção e, por fim, as competências que os corretores analisam e as dicas para conquistar nota 1000.

De quatro milhões de redações realizadas no Enem em 2019, apenas 53 tiveram nota máxima. Duas foram produzidas por alunos do Poliedro. Confira 5 dicas dos professores para a composição de um texto que pode receber nota 1000 na prova:

1) Faça uma leitura meticulosa da coletânea oferecida para a redação, interprete as informações e busque entender porque o tema foi proposto. O conteúdo pode ajudar na organização do texto e na defesa de um posicionamento.

2) O Enem é uma prova que preza por propostas de intervenção. Então, o primeiro passo, após análise da proposta, é entender se é um problema ou uma questão a se problematizar.

3) Não esqueça de inserir palavras-chaves acerca do tema. Para começar o texto, pode-se definir e contextualizar um assunto, fazer conexões entre passado e presente ou utilizar técnicas similares que demonstrem o domínio do assunto.

4) Caso já tenha realizado o exame outras vezes, acesse a redação que produziu e confira quais os pontos positivos e negativos, para, assim, garantir melhor desempenho nas próximas versões.

5) Não se esqueça de seguir a estrutura proposta, com introdução, tese (que há de ser expandida na argumentação), argumentação, proposta de intervenção e conclusão. Invista em recursos coesivos entre os parágrafos, que chamam a atenção dos corretores e são contemplados como competência.