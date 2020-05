Secretário contra uso da cloroquina é exonerado do Ministério da Saúde

Foi exonerado nesta sexta-feira (22) o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, Antônio Carlos Campos de Carvalho.

Ele, que ficou no cargo por 18 dias, é contra o novo protocolo para o uso da cloroquina em pacientes com primeiros sintomas de coronavírus. Em entrevista ao jornal "Folha de S.Paulo", Carvalho disse que deixaria o cargo por considerar a mudança precipitada.

No decreto, publicado no Diário Oficial e assinado pelo Ministro da Casa Civil, general Walter Souza Braga Netto, a exoneração aconteceu "a pedido". A secretaria em que Carvalho era titular é responsável pelo desenvolvimento da capacidade científica e tecnológica do Brasil para fornecer melhorias ao SUS (Sistema Único de Saúde).

