Previsão do Tempo: São Paulo terá fim de semana gelado e chuvoso

O frio volta com força máxima neste final de semana. A capital paulista deve encarar máximas de apenas 20ºC e mínimas encostando nos 10ºC.

Como se não bastasse o clima gélido, a chuva também cairá por quase todo o sábado (23). A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas.

Confira, a seguir, a previsão para os dois dias do final de semana:

Sábado (23)

Uma frente fria se propaga pela Grande São Paulo, alterando o tempo logo pela madrugada. Rajadas de vento passam por toda a região, e podem estar acompanhadas de chuvas isoladas.

As precipitações continuam por todo o dia, alternando-se com períodos de melhoria no decorrer do sábado. As temperaturas caem bruscamente, atingindo a mínima de 13ºC na madrugada e subindo até 22ºC durante a tarde.

Não espere ver o sol brilhar neste dia.

Domingo (24)

O domingo será ainda mais gelado. As chuvas, no entanto, perdem força, e dão espaço para o sol aparecer entre as nuvens durante o dia.

Ventos fortes vindo do sul aumentam a sensação de frio. As temperaturas não devem superar os 20ºC, enquanto a mínima está prevista para 10ºC.

Não há previsão de chuva.