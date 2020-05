Oposições de direita e esquerda repercutem vídeo de reunião ministerial

O ministro decano do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello derrubou, às 17h desta sexta-feira (22), o sigilo imposto sobre a gravação de uma reunião ministerial ocorrida em abril deste ano. Nele, Jair Bolsonaro se posiciona duramente sobre líderes municipais e estaduais pelo Brasil, afirma querer trocar lideranças da Polícia Federal antes que sua família fosse prejudicada, e explicita sua visão sobre temas como armamento e discordâncias no governo.

Assim que o vídeo foi liberado no site do Supremo, membros dos três poderes e ex-candidatos repercutiram as frases mais emblemáticas. Da oposição, políticos de direita e esquerda criticaram posicionamentos dos ministros e do próprio presidente da República.

O governador João Doria, de São Paulo, foi chamado por Bolsonaro de "bosta" e acusado de estar "aproveitando o vírus [Sars-CoV-2]" para ganho político. Doria chamou o vídeo de "exemplo lamentável":

O Brasil está atônito com o nível da reunião ministerial. Palavrões, ofensas e ataques à governadores, prefeitos, parlamentares e ministros do Supremo, demonstram descaso com a democracia, desprezo pela Nação e agressões à institucionalidade da Presidência da República. — João Doria (@jdoriajr) May 22, 2020

Do PSOL, Guilherme Boulos, ex-candidato à presidência, chamou de "crime" frase em que Bolsonaro dá seu motivo para a troca na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro.

URGENTE! Bolsonaro confessa crime no vídeo: "Eu não vou esperar foder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da Segurança na ponta da linha. Vai trocar." Não são palavras de um chefe de Estado, mas de um chefe de milícia! pic.twitter.com/cENwXMw0Db — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) May 22, 2020

Randolfe Rodrigues, líder da oposição no Senado e membro do partido Rede Sustentabilidade, critica Abraham Weintraub, ministro da Educação gravado criticando termos como "povos indígenas", "povos ciganos", o Partido Comunista Chinês, e afirmando querer "destruir Brasília".

Cadê a ordem de prisão contra Weintraub? Não tem conversa alguma. Tem que ser preso URGENTEMENTE! — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) May 22, 2020

Weintraub também foi criticado pelo coletivo político Movimento Brasil Livre (MBL), que inicialmente apoiou a eleição de Jair Bolsonaro, porém abandonou o ex-capitão ao longo do primeiro ano de governo.

Weintraub na reunião: “Por mim, colocava esses vagabundos todos na cadeia. Começando pelo STF!” Meu Deus! — MBL – Movimento Brasil Livre 🇧🇷 (@MBLivre) May 22, 2020

Outra apoiadora de primeira hora do presidente da República, Joice Hasselmann, hoje integra o grupo de parlamentares do Partido Social Liberal (PSL) que deixaram a base de Bolsonaro. A deputada reproduziu trechos da reunião em que Jair critica governadores e prefeitos:

Trecho2: @jairbolsonaro ataca os governadores e o prefeito de Manaus.

Ignora os mortos da pandemia. pic.twitter.com/EI5sjQWtut — Joice Hasselmann ANTI BOLSOLULA🇧🇷 (@joicehasselmann) May 22, 2020

Confira outros comentários de membros do Congresso e poder Executivo:

Muita gente escrevendo que o vídeo fortalece @jairbolsonaro na base da extrema-direita. Isso não é novidade. A extrema-direita não será convencida. Tem que ser derrotada. Que o show de horrores que estamos vendo na @GloboNews sirva para unir as vozes democráticas contra Bolsonaro — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) May 22, 2020