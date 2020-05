Ministro da Educação adia prazo de inscrição do Enem

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou que o prazo de inscrição do Enem 2020 (Exame Nacional do Ensino Médio) foi adiado até quarta-feira (27), às 23h59. A princípio, as inscrições terminariam nesta sexta-feira (22).

"Decidimos prorrogar o prazo das inscrições do Enem até 23h59 de quarta-feira, 27 de maio. Os boletos da taxa da prova poderão ser pagos até 28/05. Os candidatos devem ficar atentos à confirmação da inscrição na Página do Participante, do Inep", disse o ministro.

As datas da prova também foram adiadas devido a pandemia do novo coronavírus. O exame vai ocorrer de 30 a 60 dias depois da data prevista. Uma enquete será feita entre os estudantes para definir o dia correto.