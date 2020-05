Imposto de Renda 2020: Receita abre consulta ao 1º lote de restituições nesta sexta

A Receita Federal abre, a partir das 9h desta sexta-feira (22), a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2020. O pagamento está previsto para o próximo dia 29.

É a primeira vez que a Receita deposita o primeiro lote antes do fim do prazo de entrega da declaração. A medida foi adotada para tentar conter a crise financeira durante a pandemia do coronavírus.

O primeiro lote dará preferência a contribuintes idosos ou portadores de doenças graves. A consulta deve ser feita na página da Receita Federal, pelo serviço e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), ou por aplicativo para Android e iOS. O portal vai mostrar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados, que devem ser corrigidos pelo contribuinte.

A prestação de contas ao Leão pode ser feita até o dia 30 de junho. Cerca de 14 milhões de declarações foram entregues até agora, o que significa que mais da metade dos contribuintes ainda não enviou o documento.