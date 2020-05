Governo federal troca os comandos da PRF e do Depen

O governo federal trocou os comandos da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e do Depen (Departamento Penitenciário Nacional). As mudanças foram publicadas na edição desta sexta-feira (22) do DOU (Diário Oficial da União).

Em decreto assinado pelo ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, a direção-geral da PRF saiu das mãos de Adriano Marcos Furtado para Eduardo Aggio de Sá. Já a direção-geral do Depen foi de Fabiano Bordignon para Tânia Maria Fogaça.

Na mesma edição do DOU, Braga Netto confirmou a demissão de um secretário do Ministério da Saúde que afirmou em entrevistas ser contrário ao novo protocolo para o uso da cloroquina em pacientes com primeiros sintomas de coronavírus. Antônio Carlos de Carvalho ficou apenas 18 dias no cargo.

Veja também:

Aumenta o número de mortes por covid-19 entre motoristas de ônibus em São Paulo

Imposto de Renda 2020: Receita abre consulta ao 1º lote de restituições nesta sexta