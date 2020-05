Gol amplia horários e rotas de voos em junho

A Gol Linhas Aéreas irá ampliar dos atuais 68 voos nacionais, previstos na malha essencial de maio, para 100 voos diários, o que representa acréscimo de 47%.

Desse total, 20 voos começarão a operar em 10 de junho, destacando a relevância dos aeroportos de Congonhas, em São Paulo (SP), e Galeão, no Rio de Janeiro (RJ). Voltam as decolagens do aeroporto paulistano para Florianópolis (SC), Navegantes (SC) e Salvador (BA), com quatro saídas na semana, e Recife (PE), com seis.

A Gol retoma, também em Congonhas, horários para Belo Horizonte (BH), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS). Todos os trechos entram em vigor no dia 10. Mesmo com o retorno, a capacidade da aérea ainda estará 87% abaixo do normal.