Novo estudo não encontra benefícios da cloroquina no tratamento de covid-19

Um estudo da Universidade de Harvard e do Brigham and Women’s Hospital, em Massachusetts, nos Estados Unidos, concluiu que os diferentes usos da cloroquina ou da hidroxicloroquina não apresentam benefícios no tratamento da enfermidade.

O artigo, publicado na revista científica britânica “The Lancet”, aponta ainda um maior risco de morte para pacientes tratados com os medicamentos do que os que não utilizaram as substâncias. Foi observado também mais episódios de arritmia cardíaca entre os enfermos que consumiram cloroquina ou hidroxicloroquina.

A pesquisa acompanhou 96.032 pessoas internadas 671 hospitais de seis continentes, entre 20 de dezembro de 2019 e 14 de abril de 2020. A idade média entre os pacientes é de 53,8 anos e 46,3% eram mulheres.

Do total, 14.888 receberam quatro tipos diferentes de tratamento com as duas substâncias. “Nossa análise internacional de larga escala suporta a ausência de benefícios clínicos da cloroquina e da hidroxicloroquina e aponta para um potencial prejuízo em pacientes hospitalizados com covid-19”, afirma o líder da pesquisa, Mandeep Mehra.

Cloroquina no Brasil

No Brasil, um protocolo apresentado pelo Ministério da Saúde na quarta-feira (20) orienta o uso da hidroxicloroquina em pacientes brasileiros quadros leves de covid-19. O texto, alterado na quinta (21), traz ressalvas na recomendação do medicamento e alerta que não há estudos que “comprovem o benefício inequívoco dessas medicações.”

O documento esclarece que o médico é responsável pela prescrição ou não da substância, sendo também necessária a vontade declarada do paciente com a assinatura de um termo de consentimento.