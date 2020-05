Vereador da Bahia embriagado é detido após agredir policial em SP

Ernesto Santana, vereador de Monte Santo, na Bahia, foi detido após agredir um Policial Militar na zona sul de São Paulo na noite de quinta-feira (21).

Leia mais:

Letalidade da covid-19 é duas vezes maior no Rio de Janeiro

Celso de Mello torna público vídeo de reunião interministerial

Segundo a polícia, o oficial estava de folga caminhando por uma via quando quase foi atropelado por um veículo, modelo Toyota Corolla. O agente sacou a arma e apontou na direção do automóvel.

Os dois continuaram discutindo até que Ernesto pegou a arma do policial e o agrediu. Foram pelo menos três coronhadas e dois disparos contra o oficial.O vereador e um outro homem que o acompanhava voltaram para o carro e fugiram sentido centro.

Testemunhas que escutaram os disparos acionaram a autoridade, que socorreu o PM para um pronto-socorro.

Com as características do veículo em mãos, a polícia localizou o vereador na Avenida do Estado, que chegou a desobedecer o sinal de parada para tentar fugir.

Na fuga, ele acabou colidindo o veículo com um muro. O vereador, de 35 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, embriaguez ao volante e roubo consumado.