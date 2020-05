Dólar registra grande queda semanal e fecha em R$ 5,57

O dólar fechou esta semana com queda acumulada de 4,44%, maior recuo semanal desde 30 de setembro de 2018. Nesta sexta-feira (22), a moeda fechou em a R$ 5,5797, praticamente estável, com queda de apenas O,04%.

O pregão da sexta-feira foi todo marcado pela expectativa da decisão do Supremo sobre a divulgação do vídeo da reunião de Jair Bolsonaro e seus ministros em 22 de abril, que deixou o mercado cauteloso e oscilando perto da estabilidade nesta tarde.

Às 17 horas, o Supremo autorizou a divulgação, mas a reação imediata no câmbio foi modesta, com as mesas ainda avaliando o conteúdo do vídeo.

Nos pregões anteriores, a menor tensão política e o exterior favorável ajudaram a retirar pressão do câmbio. Com isso, o real teve o melhor desempenho semanal ante moedas emergentes.