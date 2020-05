Democrata Joe Biden cobra Bolsonaro sobre queimadas na Amazônia

O candidato democrata Joe Biden afirmou nesta sexta-feira (22) que os Estados Unidos deveriam cobrar o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, pelos incêndios na Amazônia.

A declaração foi dada em entrevista à emissora CNBC, que questionou o ex-vice de Barack Obama sobre suas políticas ambientais.

"Nós deveríamos ter um presidente que estivesse falando agora com o presidente do Brasil, dizendo: 'Olhe, pare de queimar a Amazônia', que é maior sumidouro de carbono no mundo", declarou Biden.

Na entrevista, o candidato também prometeu investir em energias renováveis e promover uma "política racional" sobre o aquecimento global para criar empregos.

Vice-presidente dos EUA entre 2009 e 2017 e senador por Delaware entre 1973 e 2009, Biden deve ser o adversário do republicano Donald Trump nas eleições de 2020.

No segundo semestre do ano passado, a escalada dos incêndios na Amazônia atraiu a atenção do mundo e aumentou as cobranças da comunidade internacional sobre o Brasil.

Líderes da União Europeia, como o presidente da França, Emmanuel Macron, chegaram a colocar em dúvida a assinatura do acordo de livre comércio com o Mercosul por causa das queimadas.