Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta sexta, 22 de maio

Dólar comercial

O dólar comercial opera em alta nesta sexta-feira (22) após dois dias de quedas expressivas. Às 10h, a moeda era vendida a R$ 5,62, variação de 0,75%. Já o dólar turismo, que é a média dos valores em casas de câmbio, registra queda de 2%, a R$ 5,9.

No portal Melhor Câmbio, é possível encontrar o papel moeda americano em São Paulo por R$ 5,80. Quem prefere adquirir os dólares via cartão pré-pago vai ter que arcar a cotação de R$ 6,15.

Contrariando a queda nos últimos dias, o mercado acompanha com cautela o aumento das tensões entre os Estados Unidos e a China. No Brasil, a decisão sobre o levantamento do sigilo do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, prometida para esta sexta pelo ministro Celso de Mello, também deixa investidores em alerta.