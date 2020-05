Vale doa kits de testes rápidos de covid-19 para hospitais mineiros que atendem pelo SUS

Dez hospitais de Minas Gerais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) receberam da Vale mais de 55 mil kits de testes rápidos para o diagnóstico do novo coronavírus. As instituições de saúde também receberam, nos meses de abril e maio, mais de 2,7 milhões de materiais – sendo 42 mil máscaras N-95, 1,06 milhão de máscaras cirúrgicas, 167,2 mil aventais, 1,4 milhão de luvas e 800 óculos para apoiar os profissionais que estão na linha de frente. A doação direta soma-se às ações de apoio ao Governo Federal.

As instituições de saúde beneficiadas no estado são:

• Hospital Municipal Waldemar das Dores (em Barão de Cocais);

• Hospital Municipal João Fernandes do Carmo (Brumadinho);

• Hospital Bom Jesus (Congonhas);

• Hospital e Maternidade São José (Conselheiro Lafaiete);

• Hospital Nossa Senhora das Dores (Itabira);

• Hospital São Vicente de Paulo (Itabirito);

• Hospital Monsenhor Horta (Mariana);

• Hospital Nossa Senhora de Lourdes (Nova Lima);

• Santa Casa de Ouro Preto (Ouro Preto);

• Hospital Margarida (João Monvelade).

Investimento em infraestrutura

O apoio no combate ao coronavírus também envolve as obras de ampliação do Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, financiadas e executadas pela Vale.

O hospital terá 104 novos leitos exclusivos para o combate à pandemia. Nesta primeira quinzena de maio, a instituição reinaugurou uma ala com 70 leitos de Terapia Intensiva. Na segunda quinzena será concluída a instalação de 34 novos leitos de terapia semi-intensiva. Outra ação é a aquisição de equipamentos e insumos médicos que, somadas à construção dos novos leitos, totaliza um investimento de R$ 6,6 milhões.

O hospital Eduardo de Menezes, também em Belo Horizonte, que passou a atender pacientes com suspeita de COVID-19 recebeu investimento da empresa para sua ampliação, no valor de R$ 5,24 milhões. Com a aquisição de equipamentos e insumos médicos, as instituições poderão contribuir ainda mais para o tratamento e a melhoria da saúde de muitos mineiros.

Hospital Nossa Senhora das Dores, em Itabira, recebe equipamentos de proteção como máscaras e luvas descartáveis / Divulgação/Vale

Apoio à economia local

Com a crescente demanda por máscaras de pano reutilizáveis no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, a Vale, o Instituto Yara Tupynambá e a Associação Talentos Regionais se uniram no Projeto Máscara para Todos. Mais de 40 costureiras de Brumadinho inscreveram-se e estão participando da iniciativa. O grupo vai produzir, até o final de maio, 30 mil máscaras para serem utilizadas, inicialmente, pelos empregados próprios e terceirizados da Vale que estão trabalhando em campo.

Além da geração de renda para as costureiras locais, o projeto também vai ajudá-las a sair da informalidade, por meio de consultoria técnica e jurídica para a formalização de MEI (Microempreendedor Individual).

Além de Brumadinho, a Vale contratou 15 fornecedores em sete municípios no Estado de Minas Gerais para produção de mais de 784 mil máscaras de tecido. A companhia buscou projetos sociais, associações e pequenas confecções, além de fábricas de uniforme, para a compra destes produtos, como forma de apoiar a economia nos locais onde está presente. O investimento soma R$ 3 milhões.

Vamos superar juntos este momento desafiador

Para o Dr. Daniel Penna, médico do trabalho e gerente de Saúde Ocupacional da Vale, a pandemia do novo coronavírus nos traz uma responsabilidade com o coletivo. “Nossas atitudes nesse cenário, pensando também no outro, é que farão toda a diferença. É preciso que cada um de nós tenha a consciência de que ações preventivas como o distanciamento social, o uso de máscaras, a higienização das mãos e a desinfecção de superfícies são atitudes simples, mas são as melhores armas que temos contra a disseminação do vírus até que uma vacina ou tratamento medicamentoso estejam disponíveis”, conclui.

As suas atitudes também fazem diferença. Você contribui para o bem-estar e a segurança de todos quando adota medidas simples de proteção, como: lavar bem as mãos, usar máscara e evitar aglomerações.

Com serenidade e responsabilidade vamos superar juntos este momento. Conheça outras ações em vale.com/coronavirus