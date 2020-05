Polícia prende estelionatário que aplicava golpes no auxílio emergencial

A polícia prendeu um estelionatário que aplicava golpes no auxílio emergencial, em Santo André, no ABC Paulista. “Durante a abordagem, o indivíduo tentou esconder dinheiro e documentos, mas achamos. Ele confessou que praticou golpes no auxílio emergencial”, disse o tenente Anderson Gavioli.

O homem, que não teve a identidade revelada, falsificava documentos de pessoas que ainda não receberam o benefício. Em um dia, ele efetuou pelo menos 12 saques em diversas agências da Caixa. No momento da prisão, o criminoso foi pego com R$ 7 mil em espécie.