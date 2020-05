Paulo Marinho vai depor à Polícia Federal nesta quinta

O empresário Paulo Marinho deve prestar novo depoimento às 14h desta quinta-feira, 21, sobre o suposto vazamento de detalhes da Operação Furna da Onça para Flávio Bolsonaro, em 2018. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro será responsável por conduzir o interrogatório.

Na última quarta-feira, 20, Marinho depôs por mais de cinco horas na Superintendência da Polícia Federal do Rio. As declarações do empresário serão usadas em dois inquéritos: na investigação da denúncia de vazamento da Operação por um delegado da Polícia Federal, e na apuração da tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal.

Na saída, ele não deu detalhes do relato feito aos investigadores, alegando que o inquérito corre sob sigilo.

Assista ao vídeo: