Metrô e CPTM passam a fechar à meia-noite aos sábados

As linhas do metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) passam a fechar uma hora mais cedo aos sábados a partir do dia 23 de maio. Com a alteração, o horário de encerramento da operação do transporte sobre trilhos nos sábados é meia-noite.

A medida vale para todas as linhas, incluindo as geridas pela iniciativa privada – 4-Amarela e 5-Lilás. A mudança, de acordo com a STM (Secretaria de Transportes Metropolitanos), considera a queda na demanda pelos trens devido à pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

"A antecipação em uma hora no fechamento das estações dará mais tempo também para as equipes trabalharem nas obras de modernização, melhorias e manutenção do sistema durante a madrugada", diz a nota.

Já o horário de abertura das estações do Metrô de São Paulo, ViaQuatro e ViaMobilidade segue às 4h40. As linhas da CPTM continuam abrindo um pouco mais cedo, às 4h. A operação nos demais dias segue normal – lembrando que a linha 15-Prata continua paralisada, com operação Paese (ônibus que transportam passageiros entre as estações).