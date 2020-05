Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta quinta, 21 de maio

O dólar comercial segue em queda expressiva nesta quinta-feira (21). Às 11h20, a moeda era vendida a R$ 5,57, retração de 1,97%. Já o dólar turismo, que é a média dos valores em casas de câmbio, registra queda de 2%, a R$ 5,8.

No portal Melhor Câmbio, é possível encontrar o papel moeda americano em São Paulo por R$ 5,75. Quem prefere adquirir os dólares via cartão pré-pago vai ter que arcar a cotação de R$ 6,10.

Investidores acompanham com otimismo o mercado exterior. No Brasil, a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a Selic, foi positiva ao mercado. Apesar de afirmar que a taxa básica de juros deve diminuir, a redução não deve ser expressiva.

Cotação do dólar e do euro em tempo real:

Dólar comercial

Euro