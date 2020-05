Previsão do Tempo: quinta-feira tem céu claro e tempo estável em São Paulo

Pouco muda nesta quinta-feira (21) no cenário climático de São Paulo. Os dias devem continuar ensolarados, com ar cada vez mais seco.

O sol predomina desde o amanhecer, e a temperatura encontra espaço para subir até uma máxima prevista para 27ºC. Apesar disso, o tempo continua frio na madrugada, e a mínima pode atingir 14ºC.

As taxas de umidade do ar se mantêm baixas, com os menores valores próximos dos 35% a ligeiramente abaixo.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.