Mega-Sena 2263: veja o resultado do sorteio desta quarta, 20 de maio

Depois de premiar uma única aposta com mais de R$ 100 milhões no último sábado (16), a Mega-Sena volta a oferecer um prêmio inicial de R$ 2 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas nesta quarta-feira (20) no concurso 2.263.

Veja os números sorteados nesta quarta-feira:

09 – 24 – 33 – 43- 49 – 57

A última Mega saiu para um sortudo de Curitiba, que levou o prêmio sozinho. Outras 198 pessoas fizeram a quina e levaram, cada uma, R$ 34.405,61 para casa.

