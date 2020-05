Trump considera proibir viagens de brasileiros aos EUA por causa da covid-19

O presidente dos Estados Unidos afirma que avalia proibir viagens de brasileiros para o país por causa do coronavírus.

Durante coletiva de imprensa na Casa Branca, Donald Trump disse que o assunto está sendo “considerado”.

"Não quero que as pessoas venham aqui e infectem o nosso povo. Também não quero pessoas doentes lá. Estamos ajudando o Brasil com respiradores. O Brasil está com alguns problemas, sem dúvida", disse.

Em abril, o presidente americano já tinha declarado que poderia suspender os voos entre os dois países.