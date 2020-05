São Paulo confirma mais 324 mortes por covid-19; são 5.147 óbitos

O governo estadual atualizou, no início da tarde desta terça-feira (19), os números do impacto da pandemia de coronavírus em São Paulo. De acordo com o secretário da Saúde, José Henrique Germann, foram confirmadas 324 novas mortes por covid-19, elevando o total de óbitos para 5.147.

O aumento é de 7% comparado ao dia anterior. Já o número casos subiu 5% em relação a segunda, com 2.929 novos diagnósticos, totalizando 65.995 pacientes que contraíram a doença. Com esse impacto, o estado de São Paulo segue como o mais atingido pela pandemia no país, que já é o terceiro com mais casos no mundo.

Ainda segundo Germann, o estado possui 9.561 pessoas internadas com confirmação ou suspeita de covid-19 – 3.659 pacientes estão em leitos de UTI e 5.902 estão em leitos de enfermaria. As taxas de ocupação de leitos de UTI em São Paulo são de 71,4% para todo o estado e de 88% para a Grande São Paulo.

Veja também:

Rodízio de veículos será suspenso durante ‘superferiado’ em São Paulo

Brasilândia é o bairro de São Paulo com mais mortes por coronavírus há um mês