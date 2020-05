Rodízio de veículos será suspenso durante 'superferiado' em São Paulo

O rodízio municipal de veículos da cidade de São Paulo será suspenso a partir desta quarta-feira (20), devido a antecipação dos feriados municipais para esta semana. De acordo com a prefeitura, a circulação de todas as placas foi liberada até sexta-feira (22), considerado ponto facultativo.

No sábado (23) e domingo (24) já não há restrição pelas regras tradicionais do rodízio. Já a suspensão do modelo na segunda-feira (25) depende da aprovação da antecipação de outro feriado pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Veja também:

Brasilândia é o bairro de São Paulo com mais mortes por coronavírus há um mês

Instituições financeiras querem funcionar durante ‘superferiado’ de São Paulo

Para garantir o deslocamento dos profissionais de serviços essenciais pela capital paulista, que não terão as atividades interrompidas no "superferiado", serão mantidos em 5.991 ônibus municipais em 1.013 linhas. Os postos da SPTrans (autarquia que administra o transporte público municipal) em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes seguirão abertos das 6h às 22h.

Já postos na Augusta, Metrô Jabaquara e Santana estarão fechados. A Secretaria Municipal de Transportes recomenda que a recarga de créditos do Bilhete Único seja feita pelo celular, por aplicativos credenciados. Os créditos são processados no cartão por guichês de autoatendimento nos terminais e dentro dos coletivos.

A cobrança do CAD (Cartão Azul Digital) para vagas de estacionamento rotativo em São Paulo, a Zona Azul, segue normalmente nos feriados. O motorista deve estar atento à sinalização para horários de cobrança de cada via.

Aulas à distância suspensas e outros serviços

Com os feriados de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra antecipados, as aulas à distância da rede municipal de São Paulo serão suspensas até o fim da semana. Caso o Dia da Revolução Constitucionalista (feriado estadual) também mude de data, as atividades escolares irão retornar apenas na terça (26).

Alguns serviços já estavam fechados devido à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) e seguirão sem funcionar nos próximos dias. São eles os parques municipais, os centros esportivos e os planetários.

Serviços de assistência social, como centros de referência e supervisão estarão fechados. Já postos de coleta seguem recebendo doações entre 10h e 17h – clique aqui para ver os endereços. Os Ecopontos, para entrega voluntária de entulho, objetos e recicláveis, funcionam das 6h às 18h.