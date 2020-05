Rádio BandNews FM comemora 15 anos com fóruns online

View this post on Instagram

🎂A BandNews FM completa 15 anos na próxima quarta-feira (20) e, apesar do distanciamento social provocado pelo coronavírus, não podíamos deixar de comemorar essa data tão importante junto com os nossos ouvintes. Por isso, preparamos uma comemoração diferente: uma edição especial do #ExperiênciaBandNewsFM com quatro fóruns online, ao longo de todo o dia, para discutir as consequências da pandemia. Vamos tratar dos temas economia, trabalho, comportamento e saúde em tempos de pandemia. A programação começa às 7h30 e vai contar com a participação de vários convidados especiais, com autoridades e especialistas. Você não pode ficar de fora dessa. Olha só a programação! . #TocaOBarco #DistânciaQueUne #GrupoBandeirantes