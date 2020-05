Quina 5273: veja números sorteados nesta terça, 19 de maio

A Quina desta terça-feira (19), pode pagar um prêmio de R$ 4,4 milhões no concurso número 5.273 pagará. Para levar, as apostas precisam acertar as cinco dezenas sorteadas.

Veja os números da Quina 5.273:

13 – 16 – 17 – 26 – 60

Sorteio anterior da Quina

No concurso anterior da Quina, de segunda-feira (18), ninguém levou o prêmio principal, que acumulou. Outras 59 pessoas marcaram quatro números e levaram R$ 7,7 mil cada. Clique aqui para ver os números sorteados do concurso anterior.

OUTRAS LOTERIAS

Lotomania 2075