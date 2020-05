Previsão do Tempo: céu claro e temperaturas agradáveis nesta quarta em SP

Em São Paulo, o céu continua aberto e ensolarado, enquanto as temperaturas seguem em alta pela região. O ar seco, no entanto, é perigo para a saúde e vem com tudo nos próximos dias.

Nesta quarta-feira (20), o sol predomina durante todo o dia. A madrugada ainda tem sensação de frio, com temperaturas mínimas em torno dos 14ºC.

O céu claro e sem nuvens favorece o aumento do calor, e a máxima do dia pode chegar ou superar os 26ºC. Nas horas mais quentes da quarta-feira, os percentuais de umidade podem chegar a apenas 30%.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.