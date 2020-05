Pará cria benefício a magistrados em meio a pandemia da covid-19

O governador do Pará, Helder Barbalho, criou um benefício a magistrados em meio a pandemia do coronavírus. A licença-prêmio de 60 dias adquirida após cada triênio ininterrupto de efetivo exercício foi publicada no Diário Oficial. As informações são do Pedro Campos, da Rádio Bandeirantes.

O Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado afirma que o benefício pode chegar a R$ 240 mil por juiz e denuncia que autoridades estão aproveitando a espera pela sanção do projeto de ajuda econômica a Estados e municípios para liberar penduricalhos.

A contrapartida para o socorro financeiro será o congelamento de vencimentos do funcionalismo público. Em março, o TJ do Pará publicou resolução instituindo o direito à indenização de licença-prêmio aos seus magistrados.

O CNJ suspendeu os efeitos da resolução, ressaltando que o ato ofenderia os princípios da legalidade e moralidade, além de implicar em possíveis prejuízos ao erário. Apesar disso, em sessão extraordinária a Alepa aprovou o projeto.