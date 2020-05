Metro Jornal pausa edições digitais no feriadão

A cidade de São Paulo antecipa para esta quarta (20) e quinta-feira (21) os feriados municipais de Corpus Christi e Consciência Negra. A medida visa aumentar o índice de isolamento social na capital paulista, atual epicentro da covid-19 no Brasil.

Nesses dias, o Metro Jornal fará uma pausa em suas edições digitais diárias, voltando com a programação normal a partir de sexta (22).

Lembre-se: é feriado, mas é pandemia! Por isso, fique em casa e siga acompanhando as principais notícias do Brasil e do mundo pelo nosso site: metrojornal.com.br.