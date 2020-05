Menino de 14 anos é morto durante operação policial no Complexo do Salgueiro

Um menino de 14 anos foi baleado e morto durante uma operação das polícias Civil e Federal no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (18).

A família de João Pedro Mattos ficou mais de 12 horas sem notícias e foi informada de que o corpo do adolescente estava no IML (Instituto Médico Legal) na manhã desta terça-feira (19).

De acordo com testemunhas ouvidas pela BandNews FM, traficantes invadiram a casa do jovem, para fugir da polícia e os agentes teriam atirado, atingindo o adolescente.

A Polícia Civil informou que a operação visava cumprir dois mandados de busca e apreensão contra lideranças de uma facção criminosa no complexo do Salgueiro. Uma perícia foi realizada no local e duas testemunhas prestaram depoimento na delegacia.

Ainda segundo a corporação, seguranças dos traficantes tentaram fugir pulando o muro de uma casa, disparado contra os policiais e arremessando granadas. Os agentes de segurança que participaram da ação foram ouvidos e as armas usadas na ação foram apreendidas para confronto balístico.

O adolescente foi socorrido de helicóptero, recebeu atendimento médico, mas não resistiu.