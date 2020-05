Idosa de 86 anos atropela e mata frentista no interior de SP

Uma idosa de 86 anos atropelou e matou um frentista, no interior de São Paulo, no fim de semana. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. As imagens são impressionantes.

O frentista está sentado atrás da planta quando uma caminhonete passa com tudo por cima dele. A morte foi instantânea. A motorista contou que prendeu o pé no acelerador e por isso perdeu o controle da direção. O caso foi em Miguelópolis – a 400 km da capital paulista. Assista ao vídeo:

