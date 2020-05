A General Motors retomou na segunda-feira (18) a produção da fábrica de São Caetano (SP), após suspensão da operação causada pela pandemia.

A retomada será gradual. No início, somente o primeiro turno da fábrica será reativado.

As atividades serão focadas na montagem da nova Tracker, SUV lançada pela marca Chevrolet no início do período da quarentena, mas que precisou ser suspensa.