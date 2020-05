'Superferiado' em São Paulo: veja funcionamento da rede municipal de saúde

Mesmo com a antecipação de feriados a partir da quarta-feira (20) na cidade de São Paulo, a maioria dos hospitais e unidades de saúde da prefeitura funcionarão normalmente – alguns, inclusive, com horário ampliado devido à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Segundo a SMS (Secretaria Municipal da Saúde), os prontos-socorros, as AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) e as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) funcionarão o dia todo, de forma ininterrupta, entre quarta e sábado (23). No domingo (24), AMAs e UBS (Unidades Básicas de Saúde) Integradas funcionam, na maioria das unidades, das 7h às 22h.

As demais UBSs, os Ambulatórios de Especialidades, a RME (Rede Municipal Especializada) em doenças sexualmente transmissíveis, as AMAs Especialidades e os Hospitais Dia abrem das 7h às 19h durante todo o feriado prolongado.

Já as unidades AMA 12h operam todos os dias em horário extendido, das 7h às 22h. Os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) operam normalmente, mas no fim de semana recebem apenas demandas internas. Por fim, os hospitais veterinários funcionarão normalmente apenas na sexta-feira (22).