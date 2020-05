Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta terça, 19 de maio

O dólar comercial abriu em leve queda nesta terça-feira (19). Às 9h30, a moeda era vendida a R$ 5,70, retração de 0,25%. Já o dólar turismo, que é a média dos valores em casas de câmbio, registra queda de 0,33%, chegando a R$ 6,01.

No portal Melhor Câmbio, é possível encontrar o papel moeda americano em São Paulo por R$ 5,88. Quem prefere adquirir os dólares via cartão pré-pago vai ter que arcar a cotação de R$ 6,23.

O mercado acompanha o cenário político brasileiro, que aguarda a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Celso de Mello, sobre levantar o sigilo do vídeo de uma reunião ministerial de abril. As imagens são usadas como evidência nas acusações de interferência política de Jair Bolsonaro na PF (Polícia Federal), feitas pelo ex-ministro Sergio Moro.

Cotação do dólar e do euro em tempo real:

Dólar comercial

Euro