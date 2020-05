Amazônia: desmatamento em abril foi o maior dos últimos dez anos

O desmatamento registrado no mês de abril deste ano na Amazônia foi o maior dos últimos dez anos, segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

Dados divulgados nesta segunda-feira (18) mostram que, em relação a abril de 2019, a área desmatada foi 171% maior neste ano. No total, 529 quilômetros quadrados de mata foram destruídos apenas em abril de 2020.

LEIA MAIS:

Residências produzem menos lixo durante isolamento, diz Abrelpe

Pará cria benefício a magistrados em meio a pandemia da covid-19

O estudo utilizou informações do Sistema de Alerta do Desmatamento (SAD), e também apontou os estados em que o desmatamento foi maior. Pará é o mais afetado, com 32% da área desmatada. Em seguida, vêm Mato Grosso (26%), Rondônia (19%) e Amazonas (18%).

O avanço na destruição da floresta ocorre, justamente, no momento em que a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) atinge seus números mais altos no país. Desde o início do ano, já foram desmatados 1.073km2 de mata nativa.