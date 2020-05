Agências da Caixa abrem normalmente durante 'superferiado' em SP

As agências da Caixa Econômica Federal no estado de São Paulo abrirão nos próximos dias, independentemente da antecipação de feriados na capital e em várias cidades do estado, informou, há pouco, o presidente do banco, Pedro Guimarães.

Segundo ele, o banco funcionará inclusive aos sábados para o saque do auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras).

O presidente da Caixa apresentou um balanço do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, que começou ontem (18) para os beneficiários do Bolsa Família. Até as 14h de hoje (19), 3,8 milhões de brasileiros haviam sacado cerca de R$ 3 bilhões nas agências do banco, nos caixas eletrônicos e em casas lotéricas.

Amanhã (20), o pagamento da segunda parcela deve aumentar com o início da liberação do segundo lote para trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Diferentemente dos inscritos no Bolsa Família, o dinheiro será apenas depositado nas contas poupança digitais e só poderá ser retirado em espécie de 30 de maio a 13 de junho, dependendo do mês de nascimento do beneficiário.