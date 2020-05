São Paulo tem 3 km de congestionamento com retorno do rodízio tradicional

No primeiro dia de retorno das regras do rodízio tradicional na cidade de São Paulo, a capital paulista registrou baixo índice de congestionamento. De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), o pico do período da manhã foi de 3 km de lentidão entre 7h e 8h30.

O fim do rodízio ampliado, que previa restrições de metade da frota, em toda a cidade e por todo o dia, foi anunciado pelo prefeito Bruno Covas (PSDB) no domingo (17). A medida não surtiu efeito para aumentar o índice de isolamento da cidade, que ficou abaixo dos 50% nos cinco dias úteis da semana passada.

Com o rodízio tradicional, os carros são proibidos de circular de acordo com o final da placa e o dia semana: segunda-feira (1 e 2), terça-feira (3 e 4), quarta-feira (5 e 6), quinta-feira (7 e 8) e sexta-feira (9 e 0). A proibição vale no centro expandido, das 7h às 10h e das 17h às 20h.

