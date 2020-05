Previsão do Tempo: terça-feira será ensolarada e seca em São Paulo

Após uma semana fria e chuvosa na capital, os próximos dias prometem trazer de volta o sol, o calor, e o ar seco. Nesta terça-feira (19), o céu estará claro por boa parte do dia, e as temperaturas ganham espaço para subir.

Segundo a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a madrugada de terça ainda terá nevoeiro e sensação de frio. Ao longo da manhã, o céu toma seu lugar e facilita a elevação das temperaturas.

A mínima prevista para o dia é de 12ºC, com máxima de 26ºC. Não há previsão de chuva, e a umidade do ar no período da tarde atinge níveis muito baixos, próximos de 30%.