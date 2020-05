Morre ex-governador de São Paulo Laudo Natel

O ex-governador do estado de São Paulo Laudo Natel morreu na manhã de ontem, aos 99 anos. A causa da morte não foi informada. Ele completaria 100 anos no próximo mês de setembro.

Natel foi governador por duas vezes durante o regime militar: primeiro entre 1966 e 1967, quando era vice de Adhemar de Barros e assumiu após a sua saída, e depois ao ser eleito de forma indireta pela Assembleia para um mandato entre os anos 1971 e 1975.

Fora do mundo político, Laudo Natel foi, em 1952, tesoureiro e, mais tarde, presidente do São Paulo Futebol Clube, além de ocupar cargos de direção no banco Bradesco.