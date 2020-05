PF abre inquérito para apurar denúncia de vazamento a Flávio Bolsonaro

A Polícia Federal instaurou um procedimento para apurar a denúncia de vazamento da Operação Furna da Onça ao senador Flávio Bolsonaro, apontada pelo empresário Paulo Marinho.

Neste domingo (17), a PF afirmou que todas as notícias de eventual desvio de conduta devem ser apuradas e acrescentou que a corporação "se notabilizou por sua atuação firme, isenta e imparcial no combate à criminalidade, dentro de suas atribuições legais e constitucionais".

Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, Marinho afirmou que o então deputado Flávio Bolsonaro, filho do presidente, foi avisado com antecedência por um delegado da Polícia Federal que Fabrício Queiroz, ex-asssessor em seu gabinete, seria alvo da operação. O ex-funcionário foi acusado de comandar um esquema de "rachadinha" no gabinete do senador.

Marinho afirma que, na época, foi procurado por Flávio, que estaria "transtornado" e buscava a indicação de um advogado. Segundo ele, um delegado, simpatizante de Jair Bolsonaro, teria informado o senador sobre a existência da operação antes do segundo turno.

Os policiais ainda teriam segurado a operação, então sigilosa, para que não ocorresse no meio do segundo turno, o que poderia prejudicar a campanha de Bolsonaro. Segundo Paulo Marinho, as conversas podem explicar o interesse do presidente em controlar a Superintendência da PF no Rio de Janeiro.