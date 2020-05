Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta segunda, 18 de maio

O dólar comercial abriu em queda nesta segunda-feira (14). Às 9h20, a moeda era vendida a R$ 5,78, retração de 0,92%. Já o dólar turismo, que é a média dos valores em casas de câmbio, registra queda de 2,1%, chegando a R$ 6,02.

No portal Melhor Câmbio, é possível encontrar o papel moeda americano em São Paulo por R$ 5,97. Quem prefere adquirir os dólares via cartão pré-pago vai ter que arcar a cotação de R$ 6,33.

O mercado começa a semana com olhar mais otimista com a reabertura de algumas grandes economias. Mesmo assim, as crises política e de saúde no Brasil mantêm o investidor atento ao noticiário nacional.

Cotação do dólar e do euro em tempo real:

Dólar comercial

Euro