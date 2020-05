Com mais de 250 mil casos, Brasil se torna terceiro país em infectados pelo coronavírus

Ao alcançar 254.220 casos oficiais de infecções pelo novo coronavírus, o Brasil passou a ocupar o terceiro lugar entre os países com o maior contingente de contaminados, atrás apenas de Estados Unidos (1.504.386 casos) e Rússia (290.678).

Boletim divulgado no início da noite desta segunda-feira (18) pelo Ministério da Saúde mostra que 16.792 pessoas morreram pela covid-19, 674 apenas nas últimas 24 horas. O número de diagnósticos oficiais no mesmo período foi de 16.792.

Com a atualização, o país acaba ficando no lugar do Reino Unido, que tem 247.706 casos, mas com um nível de mortalidade bem superior, de 34.876 óbitos.

Segundo boletim do Ministério da Saúde, 2.277 mortes suspeitas são investigadas e 136.969 casos estão sendo acompanhados. Cerca de 100.459 pacientes já se recuperaram da doença.

São Paulo

O estado continua sendo o epicentro da covid-19 no Brasil, com 63.066 casos e 4.823 óbitos, seguido pelo Rio de Janeiro, que registrou 4 mil casos entre domingo e segunda. O Ceará, que estava em segundo lugar até então, caiu para terceiro estado que mais notificou doenças. Segundo o governo fluminense, casos antigos foram confirmados recentemente.