Consumo: 29% passaram a fazer mais compras online durante pandemia

Levantamento feito pela Boa Vista aponta que 29% dos consumidores consultados passaram a fazer mais compras online após o vírus ter se alastrado no Brasil. O estudo possui grau de confiança de 95% e margem de erro de quatro pontos porcentuais.

Quanto ao meio de pagamento utilizado nas compras digitais, 71% dos entrevistados afirmaram usar cartão de crédito, índice muito superior às outras opções apontadas pelos consumidores, como débito em conta (13%), boleto (12%) e transferência bancária (4%).

A sondagem também mostra que apenas 14% dos consumidores passaram a estocar produtos de supermercado, como alimentos e itens de higiene e limpeza, após o início da pandemia.

Impacto na renda

A pesquisa ainda revela que 78% dos consumidores tiveram impacto na renda mensal por conta do isolamento social adotado durante a pandemia. A Boa Vista também revelou que 41% dos entrevistados no levantamento fazem algum trabalho extra para complementar a renda familiar no período.

Mesmo com esse cenário de dificuldades financeiras, 75% consideram adequadas as medidas restritivas impostas por estados e municípios em combate à circulação do vírus.