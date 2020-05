Brasil é o país que mais buscou pelo termo 'anticorpos' no Google no fim de semana

Depois que pesquisas como a comandada por cientistas da Universidade de São Paulo e Universidade Federal de São Palo, vieram a público a busca no Google pelo termo "anticorpos covid"cresceu 1.400% entre os brasileiros. O Brasil é o país que mais pesquisou sobre anticorpos em todo mundo na plataforma.

O estudo, com apoio do Instituto Semeia e participação de profissionais do Laboratório Fleury e Ibope Inteligência, fez exames sorológicos em 520 pessoas com mais de 18 anos nesses seis distritos. Desses, 27 apresentaram anticorpos.

Outro estudo conduzido por um profissional nascido no país também é animador. O cientista brasileiro Michel Nussenzweig, da Universidade de Rockefeller, em Nova York, vieram a público, anunciou que tem material que pode entrar em testes até o início de setembro, pelo menos, para a terapia de anticorpos.

Segundo levantamento do Google Trends, o termo passou a ficar em alta durante o fim de semana, que atingiu o pico entre sábado e domingo.