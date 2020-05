RJ tem novo secretário de Saúde após compras suspeitas de respiradores

Já há um novo nome para a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Quem assume a pasta é Fernando Ferry, atual diretor-geral do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. O médico é clínico-geral e especialista em Aids, além de ter sido professor associado de Clínica Médica e Aids da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

Leia mais:

Mourão testa negativo para covid-19, mas ficará isolado até contraprova

O que fizeram as cidades brasileiras sem casos registrados de covid-19

O ex-secretário Edmar Santos foi exonerado pelo governador Wilson Witzel por falhas na gestão de infraestrutura dos hospitais de campanha para atender as vítimas da Covid-19.

Segundo o Governo, Edmar dirigirá uma comissão de notáveis no enfrentamento à pandemia do coronavírus. A exoneração dele se deu dez dias após uma operação do Ministério Público Estadual que apura irregularidades em compras emergenciais de respiradores.