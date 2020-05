Startup faz ‘aulões’ online gratuitos com foco no Enem

A pandemia de coronavírus fez as escolas públicas e privadas paralisarem as aulas presenciais por tempo indeterminado. Alunos próximos de concluir o ensino médio buscam alternativas para os estudos renderem durante o período de isolamento social, já que provas como o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e grandes vestibulares pretendem manter as datas previstas.

Em Brasília, a startup de educação Colmeia está promovendo aulões online gratuitos para ajudar estudantes na preparação os processos seletivos que garantem vagas no ensino superior. O foco das transmissões ao vivo, feitas no YouTube todas as terças-feiras, às 16h, é o Enem, cuja nota pode ser usada para ingresso em universidades públicas.

“Como vários colégios estão parados nesse período, nós resolvemos ajudar da forma que achamos mais eficiente. Por isso, os aulões são gratuitos e para todos”, afirma o CEO da Colmeia, Tiago Pigatto. Nas aulas virtuais, são abordadas diversas disciplinas, como química e matemática, além da temida redação.

O Enem 2020 abriu suas inscrições na segunda-feira (11). É possível se candidatar até o dia 22 de maio pelo site oficial da prova, que será realizada nos dias 1º e 8 de novembro. Já uma edição digital do exame, para 100 mil estudantes, ocorre nos dias 22 e 29 de novembro.

Assista às aulas passadas da startup Colmeia: