A Itália vai reabrir mais uma parte da economia. Salões de beleza, lojas de roupas, museus e restaurantes poderão reabrir as portas após quase 70 dias fechados.

O Vaticano também reabrirá as portas e as missas poderão voltar a acontecer a partir do próximo dia 18 de maio. Nos últimos cinco dias, houve menos de mil novos contágios diários.