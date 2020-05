Governo descontará salário de militares que receberam o auxílio emergencial

O Ministério da Defesa vai fazer descontos na folha de pagamento dos militares que não devolverem o Auxílio Emergencial. Em entrevista à Rádio Bandeirantes neste sábado, 16, Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), fez a afirmação.

Segundo ele, os servidores que receberam o benefício infringiram a lei e devem devolver o dinheiro aos cofres públicos. O ministro disse ainda que é preciso identificar o responsável pelo erro na liberação do pagamento.

O magistrado também falou sobre a determinação da chamada “regra de transparência”, que obriga o Ministério da Cidadania divulgar, em 15 dias, a lista dos 50 milhões de beneficiários do Auxílio Emergencial.

O objetivo da medida é verificar quem recebeu o chamado “coronavoucher”. O ministro do TCU conversou com os jornalistas Thays Freitas e Cláudio Humberto, no Jornal Gente.