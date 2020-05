Previsão do Tempo: sol retorna, mas frio continua em SP neste sábado

O tempo vai se estabilizar ao longo do fim de semana na capital paulista. As chuvas perdem força e o sol começa a reaparecer, porém o frio ainda permanece em São Paulo, em especial durante as madrugadas.

O sábado (16) deve iniciar com céu nublado e termômetros em torno dos 13°C, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Após muito frio na madrugada, a temperatura sobe, chegando à máxima de 22ºC no período da tarde.

Os percentuais de umidade do ar apresentam ligeiro declínio, com os menores valores próximos dos 48%. O dia termina com poucas nuvens, sem previsão de chuva.