Hospitais privados de São Paulo têm ocupação de 95% das UTIs reservadas para covid-19

Os 122 hospitais privados de São Paulo que enviam informações à prefeitura têm 95% das UTIs reservadas para pacientes com coronavírus lotadas. As informações são da colunista da rádio BandNews FM Mônica Bergamo.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, essas 122 instituições privadas têm 1.312 vagas de UTI para doentes da covid-19 e 95% delas estão ocupadas. No total, a capital paulista tem 221 hospitais particulares.

Já na rede municipal, a taxa de ocupação caiu de 89% para 84% de quinta-feira (14) para esta sexta (15). Ao todo, 4.183 profissionais de saúde do município estão afastados, sendo 1.189 confirmados com covid-19 e 2.978 com síndrome gripal. Segundo a prefeitura, 16 morreram.

Pelo balanço mais recente, a cidade de São Paulo tem 33.841 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), com 2.602 óbitos. Outras 2.959 mortes suspeitas pela doença aguardam o resultado de testes.