Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta sexta, 15 de maio

O dólar comercial abriu em leve alta nesta sexta-feira (14). Às 10h30, a moeda era vendida a R$ 5,82, variação de 0,14%. Já o dólar turismo, que é a média dos valores em casas de câmbio, registra queda de 1,3%, chegando a R$ 6,07.

No portal Melhor Câmbio, é possível encontrar o papel moeda americano em São Paulo por R$ 6,02. Quem prefere adquirir os dólares via cartão pré-pago vai ter que arcar a cotação de R$ 6,38.

O mercado acompanha a piora externa do embate entre Estados Unidos e China, e leva com cautela o cenário político e fiscal do Brasil. Investidores monitoram ainda o possível levantamento do sigilo de vídeo da reunião ministerial – usado como prova por Sergio Moro de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal.

Na quinta (14), uma manifestação da AGU (Advocacia-Geral da União) ao STF (Supremo Tribunal Federal) informou que Bolsonaro mencionou as palavras “família” e “PF”. O presidente insiste que tratava da segurança de seus familiares.

Cotação do dólar e do euro em tempo real:

Dólar comercial

Euro